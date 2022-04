Igor RADISIC

Diplômé d'un Master 2 de Psychologie du Travail et Ergonomie, je suis à l'écoute des différentes opportunités professionnelles.



Possédant des formations polyvalentes en commerce et ressources humaines, mais aussi principalement en psychologie, ma vocation principale est de m'installer dans le domaine des Ressources Humaines.

En ajoutant les diverses notions acquises dans le domaine de l'ergonomie et de la psychologie du travail, cela me permet d'avoir une approche approfondie des mouvements actuels du travail. Premières expériences en Ressources Humaines (Recrutement), Réinsertion, Commerce...



Mes compétences :

Informatique

Internet

Jobboards

C2I

Pack Office

Recrutement

Psychologie

Ergonomie

Psychologie du travail

Commerce

Ressources Humaines

Conseil RH

Observation

Développement RH

Diagnostic

Synthèse

Vente

Analyse