Igor URDIROZ

Développeur dans l'âme, je considère que la technique est source de valeur ajoutée commerciale pour se différencier et gagner ainsi en Marge et C.A et limiter la concurrence avec des solutions sur mesures.

Mon expérience plurielle, m'a permis de développer, façonner nos offres, avoir un très bon service clients afin de gagner la confiance de ceux-ci, en étant en plus, force de propositions.

L'écoute et l'empathie, font que je suis pour une offre gagnant / gagnant, afin de pérenniser et développer le portefeuille client, en toute confiance et disponibilité, pour l'intérêt des deux parties.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Export

Industrie

Electronique

Réduction de coûts

Marketing

Qualité

Recouvrement

Management

Négociation commerciale

Intégration

Mécanique générale

Responsable commercial