Ayant une double formation d’ingénieur en télécommunications et en affaires internationales, Iharizaka Rahaingoson a travaillé dans la banque et l’informatique avant de co-fonder Ibonia en 1997, société de services et d’ingénierie informatique spécialisée sur le marché offshore des services informatiques.



Ibonia est l'une des principales SSII à Madagascar avec environ 80 collaborateurs. Elle se spécialise dans la mise à disposition de ressources offshore dans différentes technologies et pour le BPO (voir profil société).



Iharizaka Rahaingoson a aussi assumé des responsabilités provinciales en matière de télécommunications, et est souvent amené à travailler sur l’avenir des télécommunications à Madagascar au titre de différentes missions d'expertise ou au titre de ses responsabilités auprès de quelques groupements professionnels.



A travers ces différentes missions et attributions, Iharizaka Rahaingoson s'est intéressé tout particulièrement à la règlementation et la régulation, la microéconomie et à la politique de la concurrence, ainsi qu'aux évolutions technologiques dans les télécommunications.



Mes compétences :

Business

Business process

Business Process Outsourcing

Développement informatique

Informatique

Internet

Offshore

Outsourcing

Process

Télécommunications

Traitement de données