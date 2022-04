Iheb ZARATI

Ma carrière, c'est tout ce que je souhaite garantir dans ma vie. Je participe actuellement à des grands projets basés sur les technologies JAVA/J2EE ( JSF ou Struts, SPRING, Hibernate, CxF ou Axis, etc...)



J'aimerais bien consolider mon expérience et l'enrichir pour que je devienne expert dans mon domaine. Je suis toujours à la recherche des nouveautés dans ma spécialité, je m'adaptes très vite avec l'équipe ou bien l'environnement où on me positionne. J'ai travaillé sur des projets là où il y avait une forte volumétrie d'équipe tout comme sur des projets là où j'étais autonome.



Le savoir être et le savoir faire sont mes deux règles pour réussir mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Spring

Hibernate

Oracle

Struts

XML

Quality Center

J2EE