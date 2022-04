Ihsen TRABELSI

Passionné par l'informatique et les nouvelles technologies, Je me suis orienté pendant mon parcourt universitaires dans les domaines des réseaux, la sécurité des systèmes d’informations ainsi que la Télécom.

En effet à la Suite de mon BTS en réseau informatique, j’ai obtenue une licence professionnelle en sécurité réseau sans fil et Télécom à l’IUT 1 de Grenoble.

Afin de diversifier mes connaissances académiques j’ai suivie par la suite un cycle de licence, Master 1 et enfin Master 2 en Architecture systèmes et réseau.

Pendant ces dernières années j’ai pu acquérir des compétences professionnelles dans le domaine de la Télécom (VOIP, réseau LAN, WAN, WIFI …) et cela grâces aux opportunités que j’ai eu chez Orange business services et SFR business team.

Depuis mon stage de fin d’études chez SILCA, j’ai pu intégrer le domaine de l’ingénierie systèmes LUNIX /UNIX ce qui m’a offert la chance d’intégrer par la suite le client EDF ou j’occupe depuis septembre 2012 un poste d’expertise systèmes (AIX, REDHAT).

J'aime apporter mes connaissances aux autres et attache une importance fondamentale à la satisfaction client. Je suis à l'écoute des autres et notamment des personnes qui ont l'expérience et le savoir.





Mes compétences :

Systèmes Aix IBM

Systèmes RHEL

Sécurisé Systèmes Unix Linux

Administration Réseaux

Gestion de projet

Virtualisation

Sécurité des systèmes d'information

IPV4

TCP/IP

Clustering

Télécommunications

Voix sur IP

Ubuntu

Debian