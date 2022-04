J'ai 44 ans, marié depuis 17ans et père de 2 filles de 17 et 13 ans.

Responsable de l'agence depuis 4 ans après avoir exercé les métiers de magasinier, vendeur conseil libre-service, attaché commercial extérieur, responsable du point de vente de Decize, attaché commercial sedentaire toujoures au sein de l'entreprise Brossette.

Brossette est entreprise spécialisée dans la distribution de matériel de chauffage, de sanitaire et de plomberie essentiellement auprès d'une clientèle d'artisans plombiers, chauffagistes, couvreurs et électriciens. Brossette fait partie du groupe Saint-Gobain.

Avant Brossette, j'ai travaillé pendant 2 ans aux aciéries d'Imphy au service "gestion des matiėres premieres" et avant cela quleques CDD à La Poste.

J'ai en charge un portefeuille d'environ 400 clients, une équipe de 12 personnes sur 2 sites.



Mes compétences :

manager d'une équipe de 12 personnes depuis 4 ans