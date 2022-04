Ikos CONSULTING

IKOS est un groupe de conseil spécialisé sur les secteurs du Ferroviaire et de l’Energie.



450 ingénieurs sont aujourd’hui en projets dans le monde entier grâce aux 11 filiales IKOS implantées en France, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse et plus récemment aux Etats Unis.



Le développement d’IKOS s’est fait autour de deux axes :



• La spécialisation ferroviaire, notre passion et notre expertise depuis près de 20 ans



• La volonté de développer un nouveau type de société de conseil à taille humaine concentrée sur les succès technologiques de nos clients et l’évolution de nos consultants.





Chez IKOS, nous pensons que ce qui fait la force d’une société de conseil en ingénierie, c’est le recrutement de ses ingénieurs consultants.

Depuis sa création en 2005, le développement d’IKOS a suivi deux objectifs qui restent au cœur de nos activités aujourd’hui :



• se concentrer sur les projets stratégiques des clients liés à leurs enjeux technologiques et impactant directement leur compétitivité et leurs performances. Parmi ceux-ci : réduire le cycle d’innovation, intégrer des produits et services de plus en plus complexes, maîtriser les nouvelles technologies, réduire le temps de mise sur le marché…



• offrir une nouvelle alternative de qualité alliant expertise et proximité et ainsi se différencier des autres acteurs dominant le marché.





Fort de son savoir-faire ferroviaire, IKOS a développé un deuxième pôle d’activité dans l’énergie : d’abord en intervenant sur des problématiques stratégiques d’alimentation dans le ferroviaire, puis en accompagnant des grands clients présents à la fois dans l’énergie et le ferroviaire.

Aujourd’hui, IKOS a développé un véritable centre d’expertises dans l’énergie qui devient une offre complémentaire à l’activité ferroviaire.



Mes compétences :

Conseil

Courants faibles

Courants forts

Energia

Energie

Infrastructure

Innovation

Management

Management de projet

Matériel Roulant

Microsoft Technologies

Signalisation ferroviaire

Sureté

Sureté de fonctionnement

Tramway

Voie ferrée