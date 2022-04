Ikram NAOUT

Je suis diplômée d'un Master en Micro-Électronique à l'université Ibn Tofail de Kénitra .

Voici mes domaines de compétences :



* Télécommunication : Modulation d'amplitude et fréquence , Traitement de signal analogique et numérique ,Hyperfréquence .



*Électronique/Automatisation:Analogique /Numérique (séquentielle et combinatoire),conception numérique,Automate programmable industriel (API).



*Systèmes intégrés : Micro-contrôleurs ,Carte FPGA/DSP



*Informatique: c,c++,VHDL,Assembleur,Matlab/Simulink,Xilinix ISE 14.7-System Generator ,Dev c++,Isis.



Mes compétences :

Langage c

Langage objet

UNIX

Electronique numérique

Electronique

FPGA

VHDL

Semiconducteurs

MATLAB

DSP

Caractérisation des matériaux

Arduino

Simulink

Traitement d'images