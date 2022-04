Ikuyo OMAE

Parisienne depuis plus de 20ans, après exerçais l'activité de styliste de mode, j'ai sentie un besoin de compléter mon savoir faire le domaine de gestion. J'ai obtenu un diplôme d'école de commerce ISG Paris Master 3 CMS.



Ainsi, j'ai crée "Ohmae.SARL"

Facilitateur d'affaire et coordination entre la France et le Japon.

Conseillère et pour installation de la société en France, achat de l'immobilière en France ( Starts), et suivie des contact avec le Japon.

Traduction support classique, négociation et site web Japonais/Francais



Je m'organisme au novembre 2015 un exposition de vitrail pour JSGAA (Japan Stained Glass Artist's Association) à la Maison de la culture du Japon à Paris pour l'échange culturelle.



Également,

fondatrice d'une marque "Quatre Pattes à Paris" : Fabrication d'accessoires haut de gamme pour la femme et l'animal de compagnie.

Dans cette cadre, la marque a offre de service " Paris Pets Concierge ".

Il s'agit d'un service de conciergerie pour le voyager Japonais avec son animal de compagnie.



Actuellement uniquement en Japonais.





Domaine de compétence



MARKETING

Gestion d'image de marque.

-Nouvelle ligne/gammes de produite : Conception d'image de marque.

-Étude de marcher, positionnement, politique commerciale et communication.

-Gestion d'opération.

-Gestion de la licence Japonais



INTERNET

Constitution : concept de site, architecture de site.

Mise à jour.

Animation d'événement



B to C : Conseil à la clientèle et fidélisation de la clientèle.

Suivie des relations fournisseurs/transporteur, traitement des litiges.

Gestion des commandes, stocks et logistique.

Mise en valeur des collections à travers le merchandising.





B to B : Sélection et négociation des produits et des fournisseurs, suivi des commandes, logistique internationale.

Gestion de payement.



Mes compétences :

Fashion

Export

Luxe

Création

Japon