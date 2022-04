Il n'y a aucun résumé possible à mon profil..peut-être atypique!



En fait, je suis curieuse et déterminée de nature. Et mon projet professionnel s'est créé au fil des rencontres et opportunités professionnelles.

Après avoir été salariée de nombreuses années, j'ai d'abord été consultante avant de me mettre à mon compte.

Les défis ne me font pas peur; au contraire j'aime me perfectionner, m'informer sur des domaines méconnus.

J'aime l'apprentissage ; ce qui m'a permis de valider 2 masters .

J'aime la CREA; certainement un reste de mes cours de dessin.

Je travaille aussi bien en équipe qu'en solo et le Net est devenu mon "gagne-pain".

Disponible et réactive, je m'occupe de votre communication Web -site et réseaux sociaux-.

Je me déplace chez mes clients et travaille sur la France entière.



Merci de l'intérêt porté à mon profil et au plaisir d'une rencontre !



Mes compétences :

Gestion de projets

PAO

Recherche de Partenariat /subventions

Relations publiques

Communication corporate

Communication visuelle

Communication associative

Relation presse

Insertion par l'Activité Economique

Microsoft Office

Valorisation de l'image de l'entreprise