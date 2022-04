Ilan KOUBBI

Management commerciale



- Création et suivi de tableaux de bord, d’analyses et d’activités

- Mise en œuvre et suivi d’un portefeuille clientèle et yield management

- Gestion du suivi de la qualité et de la satisfaction des clients



Marketing



- Participation au plan d'action commerciale, promotion, gestion et mise en place des opérations commerciales et de marketing direct, lancement de produit

- Etude de marchés, veille concurrentielle, création de rapport d’aide à la vente, développement du pôle commercial.



Qualité



- Suivi de la démarche Qualité et garant de la satisfaction client

- Création de tableaux de bord



Mes compétences :

Commercial

Distribution

Electricité

Energie

gaz

Hôtellerie

Internet

Management

Relation Commercial

Vente

Développement commercial