Ilane NADJAR

Responsable Internet depuis plusieurs années.

Je suis actuellement Responsable Marketing Web & Account Manager Google Adwords chez TobeWeb.eu.

Avant cela j'etais chez Cote-Croisière (Groupe BluePassion) et je suis prêt a voguer vers de nouveaux horizons...



Parce que ma soif d'apprendre me pousse toujours plus loin, j'ai aujourd'hui l'ambition de vouloir exercer dans un pays qui m'est cher : Israël. Parce que les expériences nous forgent et nous construisent, je suis aujourd'hui déterminé pour intégrer ou créer une nouvelle organisation (je suis aussi consultant indépendant), développer de nouvelles compétences, faire preuve d’adaptabilité, et travailler au sein d'une équipe dynamique: Puisque le web aboli toutes les frontières, je suis capable de gérer tout cela à distance



De formation multimédia & Scientifique, j'ai acquis des compétences plurielles dans divers domaines (Print, Web ou Video) pendant plusieurs années d'experience dans le Web en construction (HTML + CSS) , design (Photoshop) et promotion de sites (Publicité Adwords) , Emailing & Affiliation.



Bienvenue sur mon profil Viadeo, où vous pouvez trouver mon Curriculum Vitae ...

Si vous souhaitez en savoir davantage sur mes motivations, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

Internet

Webmaster