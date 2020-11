Ilda PEREIRA

Technicienne Planning : Chargé d’affaires (St Microélectroniques) 2015 à ce jour.



Logiciel : Adonix X3, SAP Business One, SAP (Systems Application & Products), STAM.



- Gestion de la production.

- Interface avec les divisions ST à recevoir des demandes de production, des documents de fabrication et changements, de fournir la planification de la production et le suivi.

- Interface avec les fournisseurs pour obtenir les devis, le calendrier de production et de l'attente de planification.

- Création des ordres de fabrication.

- Création et suivi des commandes de Boards.

- Commande des pièces liées à la production (tous sauf pièces ST)

- Recevoir et fournir les composants ST (circuits intégrés) dédiées/ liés à la fabrication

- Gestion des pièces électroniques & Boards.

- Réception de pièces électroniques et mis en stock dans la zone dédiée



- Créer et suivre les demandes d'achat liés à toutes les parties et planches acquisition du service (Board Manufacturing Service).

- Assure le suivi des pièces et Boards en respectant les consignes et les contraintes de planning.

- Assure la livraison en ligne avec la quotation ( Respect des conditions d’acahts : référence, quantité, qualité, date et délai des devis, délai de livraison)

- Gestion de l'inventaire

- Participe à la mise en lots des produits

- Activités diverses (Mis à jour du plan de production BMS, Préparation du plan de production MCD, inventaire, Création et/ou mis à jour des procédures……)



Mes compétences :

Chargé d'affaires