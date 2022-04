Madame, Monsieur,



Vous êtes à la recherche d’un Gestionnaire de Paie afin de renforcer votre équipe ? D’une personne opérationnelle et dotée d’une facilité d’adaptation ?



Je vous propose mes services, je peux notamment :

- Traiter et contrôler les paies

- Établir les déclarations sociales

- Communiquer avec les organismes sociaux

- Effectuer les écritures comptables de paie

- Gérer administrativement le personnel (rédiger les contrats, établir les DUE)

- Réaliser et suivre les tableaux de bord

- Gérer les visites médicales…



Rencontrons-nous dès à présent afin de définir ensemble vos besoins et d’envisager une future collaboration que ce soit à court ou plus long terme.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Ilé LIM





Mes compétences :

Paie

Informatique

Microsoft Office 2010