Domaines de compétences

Prestation de services linguistiques, communication internationale multilingue

Interprétariat, rédaction et traduction de documents, élaboration de glossaires et de synthèses

Gestion de projets, suivi des commandes et retour qualité

Accueil et renseignement des clients, assistanat, prioritisation

Prospection de la clientèle, analyse des besoins client, réalisation de devis

Création de plannings, élaboration de registres des commandes, archives

Etablissement et traitement de factures, tâches administratives





Actuellement Traductrice-Interprète Indépendante - Expert Judiciaire, parlant couramment quatre langues (français, anglais, roumain et espagnol), ayant travaillé en tant que Chef de Projet puis Relectrice, ainsi qu’en tant qu’Hôtesse d’Accueil dans l’événementiel et Formatrice FLE, je souhaiterais désormais changer de secteur d’activité. Je m'intéresse au domaine des relations internationales, à l'accueil et à l'assistanat, à la gestion des projets et à de nouvelles opportunités pour y employer mes compétences et en développer de nouvelles.



Langues:

Anglais, maîtrise bilingue

Français, niveau natif

Roumain, langue maternelle

Espagnol, maîtrise professionnelle



Compétences Informatiques:

Bureautique : Pack Office : Excel, Word et Powerpoint

TAO : Trados 20011 et 2007, Apsic Xbench, Antidote

PAO : Adobe Photoshop, Gimp, Paint



CV traductrice en ligne: http://www.doyoubuzz.com/ileana-manuela-balan



Mes compétences :

Traduction

Mise en page

Rédaction

Informatique

Juridique

Cosmétique

Marketing

Tourisme

Interprétariat

Édition