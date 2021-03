Mariane VINCENT

Je suis heureuse de mettre mes compétences au service d'une entreprise Familiale fabriquant de Solutions de Verrouillages et de Contrôle d'Accès. Tout l'équipement autour de la porte, dans un soucis de sécurité avec une gestion globale.

La société ISEO France est aujourd'hui parmi les fournisseurs Leader sur le Marché du Contrôle d'accès.



Mes compétences :

Organisation du travail

Microsoft Office

Marchés publics

Quincaillerie

Vente B2B

Stratégie commerciale

Analyse et rédaction de Marchés Publics

Prescription

Aide à la rédaction de BPU

Aide à l'analyse des Besoins

Stratégie de Réponse et Analyse de la concurrence