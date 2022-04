Ilham BELHINANI

Parler de soi s'avère difficile, surtout quand on se connais pas, mais dans le monde professionnel ce n'est plus un choix, il faut se définir smartement.



Mes années d’études successives étaient un champ d’apprentissage en matière de leadership et de développement personnel, les recherches effectuées au niveau des mémoires et des études de cas ont forgé mes capacités critiques à l’égard des situations et mon esprit d’équipe.



Mes différents stages, m’ont permis d’intégrer les notions enseignées et d’avoir les principes fondamentaux dans le domaine de la finance et du management en général, aussi bien sortir de la vie estudiantine et assimiler les rouages du fonctionnement professionnel.



Mon ambition serait d’intégrer un poste de contrôleur de gestion et pourquoi pas approfondir en parallèle mon savoir par un doctorat à l'université de Lille.



Tenir un projet à titre personnel entre aussi dans mes objectifs, tel le lancement d’un centre d’affaires que je considère un secteur porteur mais peu développé au Maroc.



enfin, j'admet que l'experience est importante mais la passion pour le métier compte beaucoup plus.



Mes compétences :

Audit

Audit interne

Audit interne et externe

Contrôle de gestion

Gestion Financière