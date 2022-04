Ilham BENSLIMANE

J'ai des compétences techniques solides qui constitue un domaine large et diversifié,ce dernier comprend: Chauffage, Ventilation, Climatisation, traitement de l’air. Thermique de bâtiment, Isolation thermique, filtration, Désenfumage, Froid industriel, Machines thermiques, Échangeurs thermiques, Turbomachines et machines volumétriques, Combustion industrielle, les centrales thermiques, Turbine à gaz, Turbine à vapeur, Tour de refroidissement, Hydraulique, Thermodynamique industrielle, , Transfert thermique, Efficacité énergétique, Audit et Diagnostic énergétique, Électrotechnique, Energies Renouvelables (solaire thermique, Solaire photovoltaïque, Éolienne), Management industriel (management de la qualité(iso90001 version 2015 et version 2008 ), gestion de la maintenance et la sûreté de fonctionnement).

Des compétences que je serai heureuse de mettre au service de votre entreprise.