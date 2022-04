Ilham ESSAKI

Diplômée d’un Master 2 en Marketing et Commerce, j’ai occupé pendant 5 ans des postes dans des services marketing et commerciaux.

Mon profil s'appuie sur une solide expertise acquise au cours des 5 dernières années d'expérience dans la mise en place et la réalisation d’études de marketing, mes missions consistaient à la :

- Création des outils marketing : catalogue, flyers, site web, fiches produit.

- Organisation des projets événementiels

- Etude de marché et veille concurrentielle, typologie client et travaux sur bases de données.





Sur le plan opérationnel, j'ai mis en œuvre et suivi des actions de fidélisation, ainsi que le marketing direct :

- Prospection, fidélisation et développement de la clientèle

- Analyse des performances commerciales et recommandations; création et mise en place de tableaux de bord de suivi de l’activité (suivi des ventes, parts de marché…), recherche et développement de prestataires extérieurs…

- rédaction cahier des charges, ciblage, planification des actions, supervision et coordination, suivi, rédaction de bilans et recommandations).



Enfin, en ce qui concerne la communication externe et interne, j'ai participé à la conception des documents de campagne, mailings, messages internet, documents internes d'aide à la vente.

Toutes ces tâches m’ont permis de développer mes compétences tant sur les plans organisationnel que relationnel.



La réussite à ces postes est le résultat d’une collaboration étroite et suivie avec l’ensemble des services, d’une grande curiosité intellectuelle, d’une rigueur et d’une autonomie sans cesse renouvelée.



Par ailleurs, j’ai également acquis une expérience très intéressante à l'étranger (4 ans au Maroc).

Je cherche aujourd’hui à relever de nouveaux challenges dans une entreprise dynamique et ambitieuse.



Mes atouts :

Esprit d’analyse et de synthèse

Sens aigu de la relation client et Ecoute active

Facilité d’adaptation

Autonome

Esprit d’équipe

Aisance relationnelle











Mes compétences :

Fidélisation client

Reporting

Polyvalence et adaptation

Base de données

Veille concurrentielle

Esprit d'équipe

Sens client

Aisance relationelle

Étude de marché

Analyse de données