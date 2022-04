Bien mener un projet commence par le sourire, l'envie, la méthodologie, la persévérance, l'écoute et le respect d'autrui.

C'est ma devise et je m'y tiens





Mes compétences :

Gestion de projet

Lean management

Audit qualité

Gestion de la qualité

Animation et formation

Administration réseaux

Informatique de gestion

Administration de bases de données

GPEC