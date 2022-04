Ilhem TABET

EXPERIENCE



Depuis avril 2015 : Chargée de relation entreprise



De Novembre 2011 a avril 2015 : Conseillère en emploi - Pôle Emploi Marseille :

- Volet Entreprises : recrutements ; sélection des candidats ;

Promotion et mises en oeuvre d'aides et mesures auprès des employeurs pour faciliter le retour à l'emploi.



- Volet Demandeurs d'emploi : Techniques et stratégies de recherche d'emploi.

Garante d'actions de formation : partenariats avec les prestataires/les centres de formations/les Opca; sélection des candidats et suivi tout au long du parcours.

Promotion des aides et mesures pour faciliter le retour à l'emploi.

Mise en place de réunions d'informations, jobs dating, forums...



Nov 2010- nov 2011 : Consultante indépendante, interventions pour le Cabinet AD Conseil et l'AIFEP, Mobilité Nationale :

- Diagnostics Handicaps (maintien dans l'emploi, réduction des risques professionnels...) et

- Diagnostics Risques psychosociaux (surcharge de t



Mes compétences :

conseil

formation

RH

GPEC

prévention des risques professionnels