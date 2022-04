Ilheme BOUZANIH

Mon expérience professionnelle de 9 ans dans la vente m a permis de développer mes compétences managériales car au quotidien ma mission est de dynamiser et d impliquer mon équipe, de recruter, former , identifier et évaluer le personnel afin de remplir des objectifs humains.J'ai été formé par 2 grandes enseignes H&M et Devred qui m'ont donné la chance d'exploiter tous mon potentiel et pouvoir le développer, J'ai occupé divers poste tout en gravant les échelons.... Aujourd'hui, je souhaite évolué vers un poste de responsable de magasin et par la suite sur du long terme Directrice régionale....Passionnée par mon métier et l 'envie d'un nouveau challenge, je suis actuellement à la recherche d'un poste de responsable de magasin sur la ville de saint-etienne

J'ai le goût du challenge et une forte culture du résultat que j'aime transmettre à mes équipes. Dynamisme, motivation et organisation sont mes maîtres mots dans l'accompagnement de mes collaborateurs vers la performance....



Mes compétences :

Microsoft Word, excel, pleiade (logiciel planning)