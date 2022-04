Iliana ROUSSEV

Actuellement, Coordinatrice Internationale dans un grand groupe de communication en Agence de Publicité. Je suis des campagnes de communication, principalement en print et édition, de la prise de brief à la réalisation finale (livraison des éléments chez l’imprimeur). Mon champ de compétences est structuré autour du suivi de la création, de la production de contenus (textes et photos) et de la mise sur plate-forme éditoriale des campagnes. En tant que Coordinatrice Internationale, je maîtrise la relation avec filiales et agences et je suis un interlocuteur privilégié pour répondre à diverses problématiques comme les adaptations locales dans le respect de la charte client, la formation aux nouveaux outils de communication.



J‘ai une forte expérience en communication, plus spécifiquement dans les secteurs de l’automobile, du luxe et du tourisme. En agence, j’ai organisé des conventions annuelles internationales pour le compte d’un client mode luxe. Par ailleurs, durant six ans j'ai été amenée à organiser des événements dans le secteur du tourisme en Bulgarie (juin à octobre).



De langue maternelle Bulgare, ayant effectué toutes mes études en école française, je maîtrise parfaitement le français et l’anglais, à l’écrit et à l’oral. J’ai également un bon niveau rédactionnel en Russe. De profil International, j’ai également la capacité de traduire divers documents en plusieurs langues.

Mon expertise en coordination internationale, mes connaissances de la communication, m’ont permis de développer des compétences d’organisation, d’analyse, de structure et de synthèse, et de mettre au service d’une agence ma dimension multiculturelle.





Mes compétences :

Réalité augmentée

Connaissance secteur automobile

Management transversal

Coordination de projet print

Maîtrise de la chaîne graphique

Production photo

Analyse et synthèse rédactionnelle

Coordination Internationale