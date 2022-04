Channel Management and Development, Channel Sales and Forecasting of opportunities and managing sales Pipeline.



Mes compétences :

Achat

Budget

Cotations

Imprimantes

Inkjet

Lancement produit

Laser

Marketing

Pricing

Prix

Prix de revient

Référencement

STOCK'

Gestion

Budgétisation

PC

Business development

Informatique

Management

Négociation

Vente

Virtualisation