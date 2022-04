Ilie SPATARIU

La Concrétisation de l'ouvrage: Menuisier Monteur-Poseur agencement , second œuvre,

16 ans d’expériences

@recherche d'emploi CDI

Adepte des déplacements toute la France et/ou déplacements internationaux



Fonctions : Agencement d'espaces, coordination des équipes, conseils et aménagement d’intérieur.

Agencement et rénovation, espaces commerciaux, administratifs, espaces publics et cultures, naval, particuliers.



Pose : Mobilier, parquet, fermeture, faux plafonds, murs de rideaux.



Autres corps de métiers : Vernis, peinture, enduit, carrelage, notions basiques, électricité, plomberie.



Maintenance : préventive et curative



Carpenter layout manufacture and installation 15 years expérience , mobilité throughout France and/or international



Features: spaces arrangement , team coordination, interior design advice.

Layout and renovation, commercial spaces, administrative, public spaces and cultures, naval.



Manufacture and restoration: Furniture, dressing, false ceilings.



Mes compétences :

Menuisier poseur (pose)

Agencement de magasins

Chef d'équipe

Grand deplacement

Agencement de meuble de cuisine

Agencement d'espace

Langue anglaise

Rénovation