Iliès GRAFFION

Plus qu'une passion, l'informatique est un élément majeur dans ma vie. J'ai commencé très tôt dans cette voie en créant un projet communautaire qui a rapidement pris de l'ampleur et de l'importance, m'incitant ainsi à développer en Java.



J'ai naturellement persévéré dans ce domaine en décrochant les années suivantes, un "DUT Informatique" et une "Licence Professionnelle Systèmes Informatique et Base de Données".



Actuellement à la recherche d'un contrat d'Apprentissage de 3 ans, je souhaiterai travailler en tant qu'Apprenti Ingénieur pour poursuivre mes études en École d'Ingénieur en Septembre 2017.



Mes compétences :

Java

JavaScript

PHP 5

JQuery

AngularJS

HTML 5

CSS 3

Conception de systèmes

Oracle

Linux

BitBucket

Sourcetree

UML

C++

Google API

MySQL

Git