Imededdine HOSNI

Certifié PRINCE2®, 6 ans d'expérience, goût marqué pour la coordination et le fonctionnel.



Langues parlées couramment : Français, Anglais, Arabe, Espagnol



Secteurs d’activité : Transport, Mobilité, Monétique, Secteur public

Domaines fonctionnels : Transports intelligents, IoT, SAEIV, Billettique

Management : Équipes de 5 à 10 ingénieurs

Méthodologies : SCRUM, LEAN, PRINCE2



Diplôme d'Ingénieur en Télécommunications, ENSEIRB-MATMECA, 2011 [www.enseirb-matmeca.fr].



Mes compétences :

Avant vente

Banque

Génie logiciel

Geolocalisation

Télécommunications

Système d'information

Gestion de projet