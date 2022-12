Irene JIQUEL

Conseil des entreprises depuis plus de 20 ans, je suis responsable d'un portefeuille clients d'entreprises de la région vannetaise.

Mon objectif est d'accompagner les petites et moyennes entreprises, artisans, commerçants dans leur développement quotidien notamment dans le secteur de la pharmacie et de leur permettre l'optimisation de leurs décisions sur le plan comptable, fiscal et financier.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Spécialiste Hotellerie Restauration

Correspondante réseau PHARMACIE