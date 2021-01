Iréni HEINRICH-AITHNARD

Gestionnaire / Responsable Ressources Humaines avec une expérience majeure en Relations Sociales, je suis en recherche d'une opportunité professionnelle en tant que spécialiste RH et/ou Relations Sociales.



Les domaines où je sais mettre en action mes compétences : le Recrutement, la Formation, la GPEC, le Management des Relations Sociales, l'Administration du personnel, la Gestion de la Santé et de la Sécurité au travail, la Gestion de projet, la Communication RH, la RSE.



Recruteurs, je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous sur votre besoin de recrutement et identifier ensemble si mes compétences et ma personnalité (ma joie communicative, mon optimisme, mon caractère bienveillant, le fait d'être toujours partante pour de nouvelles aventures.) peuvent s'y inscrire.



Mon E-mail : ireni.heinrich@gmail.com



Au plaisir de vous lire !



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Mobilité

Communication interne

Gestion du personnel

Relations sociales

Gestion de la performance

Formation

Management

Gestion des talents

Gestion de projet

Conduite du changement

Stratégie