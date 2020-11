Si vous voulez RÉALISER UN FILM sans le stress et les imprévus des tournages, FRAPPEZ À MA PORTE !!!! Je suis aussi MAGICIENNE et ANGE GARDIEN à temps partiel.



AVEC MOI vous aurez : lécoute à 100%, LAMBIANCE POSITIVE sur le tournage, lorganisation jusquau moindre détail, un avis artistique indépendant, de bonnes relations dans léquipe, et ainsi la chance de pouvoir vous concentrer entièrement à la création.





- RÉALISATRICE, ASSISTANTE RÉALISATRICE (animation, fiction, documentaire)

- ASSISTANTE DE PRODUCTION / CHARGÉ DE PRODUCTION (animation, fiction, documentaire)

- MONTEUSE ( fiction, documentaire, animation)

- SCÉNARISTE (animation, fiction, documentaire)

- TRADUCTRICE RUSSE dans les domaines : cinéma, jeux-vidéo, art, tourisme, audiovisuel, littérature, histoire, presse, web, oiseaux, animaux, nature, photographie, gastronomie, beauté, sante, sport, bien-être, mode, luxe etc...



MON SITE

http://irinarybas.wixsite.com/irinarybas



MA DEMOREEL

https://vimeo.com/261862658