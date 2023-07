Isabelle BLATTER

Le Cabinet, créé en 2004, intervient essentiellement en matière de conseil et de contentieux dans le domaine des relations individuelles et collectives du travail. Il conseille des sociétés et des groupes ( nationaux et internationaux) intervenant dans divers secteurs d'activité sur tous les aspects du droit du travail, allant des questions quotidiennes aux dossiers stratégiques, mais aussi en matière de sécurité sociale et notamment de contrôles URSSAF. Le Cabinet travaille également avec des Fédérations patronales lors des négociations de conventions collectives de branche.