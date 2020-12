Isabelle BOILLON-DUVERGER

Mon expérience en développement informatique m'a convaincue de l'intérêt essentiel du TDD. Le travail en TDD m'a permis de développer de manière simple et stable. Mettre en place des tests me permet de faire du refactoring de manière sereine dès que je sens que du code devient inutilement compliqué, et aussi de livrer de nouvelles fonctionnalités sans crainte de régressions importantes. L'investissement un peu coûteux au départ est rapidement rentabilisé.



Je suis aussi convaincue qu'un code doit être simple. Et quand il est simple, il peut être robuste.



Je suis également curieuse de découvrir et d'essayer les nouveaux langages qui arrivent sur le marché, en particulier lorsqu'ils sont adaptés au développement de logiciels en relation avec les nouvelles technologies (tablettes par exemple).



Enfin, je préfère en général les environnements de travail et l'ambiance plus familiale des petites et moyennes entreprises. Les bonnes relations humaines sont pour moi primordiales, même dans l'entreprise.



Mes compétences :

C++

CoffeeScript

JavaScript

Test unitaire

Java

SAP ABAP

MongoDB

AngularJS

Node.js

Google Android

Python