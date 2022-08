Agence Isabelle Claudel Designer

Je vous propose mon expertise et mes conseils dans la gestion de projets innovants liés à la marque.

Mon expérience en création s'est forgée dans les domaines du design, de la signalétique, du graphisme et du packaging.

Si mon profil vous intéresse, si vous avez un projet à concrétiser ou si vous souhaitez me rencontrer pour échanger sur ces thèmes, je vous invite à me contacter. A très bientôt!



Mes compétences :

Coordination et suivi de projets

Direction artistique

Formation PAO

Design