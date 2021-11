Isabelle DEL OLMO

Ce que j'aime avant tout c'est relever des défis , et travailler en équipe dans la bonne humeur .

Je suis pro active et dynamique , j'aime les relations humaines et c'est ce qui m'anime à travailler sur le terrain au plus prés de l'action avec les différents métiers de l'entreprise .

Auditer , mettre en place les plans d'actions , effectuer le suivi et contrôler , ainsi que diriger des ateliers collaboratifs , c'est ma façon de faire vivre le domaine QHSE au quotidien .

Je me charge aussi de former , d'intégrer , et de gérer les relations avec les clients interne et externe.

Ce qui me plait par dessus tout c'est la variété des sujets qui demandent de faire preuve d'agilité et créativité .Je suis expérimentée en management transversal et direct.

Mon rôle au sein du comité de direction établissement me permet de mettre en oeuvre cela depuis 11 ans .