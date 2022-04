Un parcours un peu atypique, car après avoir exercé dans la restauration hôtelière, je me suis orienté vers la distribution, mais toujours en proximité de la restauration hors foyer.

Depuis 1997 dans le groupe TRANSGOURMET (Aldis & Prodirest) dans lequel j’ai occupé les fonctions de commercial, promoteur produits, responsable région Appro service plus, jusqu’à directeur d’établissement sur une entreprise spécialisée dans la distribution de produits frais basée à Limoges et affiliée à l’époque à PRODIREST.

J'ai également occupé un poste sur le développement de la gamme régionale sur toutes les sites TRANSGOURMET avec pour fonction le sourcing, le référencement, l’animation en parallèle de la gamme nationale.

Aujourd'hui revenu dans un poste très opérationnel, je suis en charge des achats ainsi que la logistiques des Entrepôts du Groupe SEDDA.





Sylvain VIGNIER