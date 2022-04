Laurence DE GUISA

GEERIM est un partenaire efficace, reconnu comme étant une société performante dans le domaine du recouvrement. Nous intervenons dans la gestion de créances, en cas d’impayé ou retard de paiement entre partenaires commerciaux.



Nos spécialistes du recouvrement effectuent des démarches personnalisées en fonction de la typologie de votre clientèle qui peuvent aller du contact avec le débiteur à la procédure judiciaire.



PRECREDIT est spécialisé dans le renseignement commercial et financier d’investigation. Véritable conseil dans l’aide à la gestion et à l’anticipation du risque client et du risque fournisseur,



PRECREDIT vous propose une gamme d’enquêtes personnalisées sur vos clients, fournisseurs et concurrents.