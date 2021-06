Isabelle DELVA-BOYAUD

Présentation



3 lettres | Idb qui déclinent mon identité,



3 mots | Développeur de Compétences (Hard skills et Soft skills) qui illustrent ma passion,



3 métiers | Cheffe d'orchestre, responsable de formation et formatrice qui forgent mon identité professionnelle,



3 formations sont proposées | Tuteurs - Formateurs - Management | Vecteur Commun : la communication



3 apports concrets | Méthodes - Techniques - Outils, sans oublier le conseil



3 atouts | Master 2 en ingénierie de formation - Diplôme MMM de danse contemporaine (méthode unique de respiration) - Diplôme de fin d'études musicale que j'utilise comme technique d'ancrage d'apprentissage,



3 cibles | salarié - indépendant - manageur ou dirigeant qui veut asseoir, développer, garder la compétence en interne et professionnaliser ses collaborateurs,



3 lignes de conduite | Mutualiser mes compétences techniques, artistiques, novatrices - congruence - empathie



Cest par amour de liberté, dindépendance et de créativité que jai choisi ce statut

Cest par amour des gens que jai choisi ce métier

Cest par amour du beau que je me suis installée en Bretagne

Cest par amour de lart que jai dansé, joué de la musique, dirigé un orchestre, peint à laquarelle , et que je lis tout ce qui peut concerner la compétence !



Mes compétences :

Maîtrise de l'outil informatique

Peintre aquarelliste amateur, expositions 85 et 28

Communication

Management

Animation

Coaching

Recrutement