Isabelle GARNIER

Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai mis en pratique ma force de proposition et une volonté à relever des défis.



Les projets qui ont balisé ce chemin et les missions qui m'ont été confiées, m'ont permis de toucher à des secteurs variés: action sociale, enseignement, formation. J'ai appris la rigueur, le sens des responsabilités et du travail en équipe, dans la mise en oeuvre de projets ambitieux.



J'ai pu développer ma capacité d'analyse, mon autonomie et des compétences en communication écrite et orale.



Quel que soit le poste occupé, je m'inscris toujours dans une démarche damélioration continue de la qualité du service à la personne.



Mes compétences :

Résistance stress

Volonté

Bureautique

Adaptabilité

Travail en équipe

Aisance relationelle