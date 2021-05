Isabelle LAMANT MAURANX (LAMANT)

Groupe international de solutions et dexpertises, SCALIAN est incontournable dans ses spécialités de la Transformation, de la Performance des Operations et des Systèmes.

Nous accompagnons les acteurs majeurs de lindustrie et du service dans la définition et la mise en oeuvre rapide de leurs projets complexes et technologiques.





Mes compétences :

Informatique

Management

Développement commercial

Marketing

Communication

Négociation

Vente

Business development

Organisation

Ressources humaines

SSII

Gestion

Banque

Audit