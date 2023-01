Isabelle LOUIS

Il y a maintenant 19 ans que j'ai intégré le monde passionnant de l'intérim.

Les différents postes occupés m'ont permis de devenir un vrai challenger.

Le contact clients tout en mêlant la gestion des ressources humaines m'ont apporté un équilibre qui me permet de mener chaque jour une réelle aventure.

Depuis peu de temps j'ai repris la direction d'une agence au sein du groupe Proman qui part sa force et son implantation très présente m'apporte l'appui commercial avec de vraies valeurs...celles du service et de la satisfaction de nos clients.

"Se réunir est un début , rester ensemble est un progrès, bâtir ensemble est la réussite "



Mes compétences :

Services

Ressources humaines

Commercial

Management

Formation

Interim