Isabelle LUNEL

Formatrice à la pratique de la Pleine Conscience (Mindfulness).

Instructrice des programmes « Connecté » basés sur la Mindfulness et l'Intelligence Emotionnelle à destination des adolescents.

Intervenante en gestion du stress et des émotions.

Intervenante pour la mise en place et l’intégration du management bienveillant dans les organisations du travail.

Après un parcours professionnel engagé dans l’Education à l’Environnement (notamment avec la création et l’animation de dispositifs pédagogiques innovants tels que l’Éco-Parlement des jeunes et le développement en France et en Europe des pratiques de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable), j’ai cofondé l’Institut Mindfulness & Bonheur*, organisme de formation à la pratique de la Pleine Conscience, à la théorie U et au BNB.

Convaincue que la bienveillance envers soi-même et les autres est un formidable levier d’épanouissement et donc de performance, je m’attache aujourd’hui à accompagner tous les processus de changements qu’ils soient professionnels ou personnels, individuels ou collectifs, en proposant différentes formations intégrant notamment les fondamentaux de la pratique de la Pleine Conscience.

J’interviens et anime aujourd’hui plusieurs programmes de formation continue dans les rectorats, les écoles élémentaires et secondaires, ainsi que pour des organismes privés et publics.

Je propose également des ateliers et des cycles de formation à la pratique de la Mindfulness en groupe privé ou en consultation individuelle.





Mes compétences :

Coaching d'équipes

Développement durable

Management de projet

Intelligence émotionnelle et relationnelle

Management bienveillant

Mindful communication