Isabelle LUNEL

Professionnelle de la gestion de Forces de Ventes en pharmacie ( médication familiale), comme en Visite Médicale, j’ai démontré tout au long de ma carrière , mes capacités à recruter , animer et encadrer des directeurs régionaux et des commerciaux .

Déterminée et Persuasive, j’ai un gout prononcé pour la négociation et le leadership. J’ai menée, depuis , plus de 20 ans, l’ensemble de mes équipes sur les voies de la réussite .

Je commence une nouvelle activité à compter de 20 janvier 2014 comme Directrice de Clinique SSR au sein du Groupe ORPEA-CLINEA



Mes compétences :

Ressources humaines

Suivi budgétaire

Suivi de projet d'opérations

Stratégie de communication

Gestion de projets

Management

Commercial

Stratégie commerciale

Travail en équipe/ projet

Création d’un réseau OTC

Travail en équipe et en réseau

Fiabilité

Ecoute

Disponibilité

Analyse