Isabelle MACE

GROUPE VILLA KNOKKE comprenant 2 Activités



1/ sous traitance TEXTILE LUXE



Atelier Confection Chauvet : créée en 1951 : société de production de collections et petites séries avec bureau d'études (équipé VETIGRAPH) pour création de patronnages, coupe, confection, finition de tous types de produits textiles à destination de l'habillement homme, femme, enfant et bagagerie souple.

Unité de contrôle/reparation/lavage/reconditionnement séries Import.



2/ création, fabrication et commercialisation

MARQUES TEXTILES PRO & PARTICULIERS



Ligne Vêtements professionnels : MACE MEDICAL

100% Made in France : création, production et commercialisation de vêtements à destination du corps médical :

clinique & hopitaux

dentiste, médecin, para-medical, vetérinaire, ambulancier ...etc



CONCEPT du vêtement à la carte : 40 formes - 50 tissus/coloris matières professionnels - 30 coloris - broderies personnalisées de vos noms et logos



Ligne vêtement pour les particuliers :

marque VILLA KNOKKE regroupe une ligne de vêtements destinée principalement à la femme contemporaine

´made in France ´ Alliant élégance, modernité et grade de qualité couture

Ainsi

Ligne d'articles de décoration et de bagagerie











secteur : industrie - confection à façon en sous traitance ET création ligne vêtements professionnels



expertise de la chaine de la valeur, études de marché secteur enfant et femme



