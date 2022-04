Isabelle MAESTRACCI-MARTIN

ENCADREMENT & ORGANISATION

~ Collaboration avec agences et créatifs facilitée par une très bonne connaissance de leurs outils

~ Planification, gestion budgétaire, communication interne, opérationnelle et institutionnelle

~ Relations Presse et montage d’opérations presse avec agences, personnel free lance ou interne

~ Pilotage d’un entrepôt distant, d’une force de vente et d’opératrices, et suivi de centrales d’achats.



MARKETING & COMMUNICATION RESEAUX B to B / B to C

~ Organisation événementielle grand public et professionnels.

~ Actions de conquête et de fidélisation (communication, salons, marketing direct, incentive)

~ Communication, PLV, ILV, déco, merchandising, partenariats, kits marketing



COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

~ Publicités, plaquettes, création et actualisation de sites institutionnels, rédaction de journaux internes et B to B

~ Gestion de l’information financière et des réunions actionnaires (société cotée en bourse).





Outils

Office, Powerpoint, Access, Photoshop, Illustrator, Indesign, X'Press… et les objectifs, les contraintes, les idées liées à un projet d’équipe.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Informatique

Management

Distribution