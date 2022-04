Isabelle MAGENDIE-MALO

Je crée et réalise pour les entreprises, les collectivités et les professions libérales :



Une identité visuelle :

* logo,

* charte graphique,

* image de marque...



Les supports d'impression :

* carte de visite et papeterie,

* plaquette commerciale, brochure, catalogue, dépliant,

* affiche,

* encart publicitaire (presse),

* flyer...



Les conseils de communication :

* analyse du marché et de la cible,

* conception d'identité,

* marketing...



L'illustration :

* appuyer un texte, un mode d'emploi,

* dessin de presse,

* créer un personnage emblématique,

* créer une ambiance...



Le design d'objets :

* conception d'objets en papier personnalisés : cartes de visite particulières, faire-part de mariage, faire-part de naissance, décoration d'évènements (mariage, anniversaire, baby shower...), invitations...



Mes compétences :

Communication d'entreprise

Identité visuelle

Illustration

Graphiste

Communication responsable