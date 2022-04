Isabelle MAGES

Maquettiste PAO depuis plus de 20 ans, je réalise différents supports de communication.

Mobile pour faire le point ensemble sur vos demandes et attentes, n'hésitez pas à me contacter !

Pour un aperçu de quelques réalisations, vous pouvez consulter mon site :

isabellemages.free.fr



Mes compétences :

Rédaction

PAO

Adobe Photoshop

Typographie

Communication

Mise en page

Adobe Illustrator

QuarkXPress

Adobe InDesign