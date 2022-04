Isabelle MALATIER

J'anime, au son de mon "cher' orgue de barbarie des spectacles de rue, je vais chanter dans les maisons de retraites... le plaisir est "commutatif" comme disait ma prof de maths en 3ème ???? j'ai le projet de franchir les portes des hopitaux... il me faut me renseigner sur les aspects de sécurité ! à bientôt peut être, au coin d'une rue ! pour ne rien vous cacher mes airs sont loins d'être "in" ! il ont quelques dizaines d'années bien sonnées !!!



En parallèle, je me suis investie dans l'humanitaire, aux Restos du Cœur, non pas dans un centre de distribution mais au sein de la Maraude. Nous allons à la rencontre des "Gens de la Rue" une relation privilégiée, très enrichissante. Ces Personnes ont, pour la plupart eu des accidents de vie (perte d'enfant, dissolution de la Famille...) ils ont un cœur énorme et je suis souvent émue par nos conversations...



Je suis secrétaire bénévole de l'ABV, association des Amateurs de bateaux à vapeur. Je communique avec les membres, fais le lien entre les organisations telles que : Les rendez-vous de l'Erdre, Rétro nautisme à Enghien, Temps de fête de Douarnenez... afin que notre association soit présente et connue par le plus grand nombre. J'aime expliquer, simplement le processus de l'énergie de la vapeur. Si vous en avez envie, contactez moi pour une présentation de l'Association et pourquoi pas une adhésion qui vous permettra de partager avec tous les Membres, une passion : la navigation à vapeur :-), à tout bientôt, à toute vapeur !



Mes compétences :

Jardinage

Informatique

Bénévolat humanitaire

Gestion associative

Chant

Gestion de patrimoine

Médiation

Coaching scolaire

Français Langue Etrangère