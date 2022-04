Isabelle MALBRANCQ

Bonjour et bienvenue mon profil !



Ma spécialité ? soutenir les entreprises innovantes en élaborant un plan marketing & communication efficace au service de leur stratégie d’entreprise et objectifs commerciaux.



Mes atouts ? un esprit d'entreprise orienté résultats, une grande autonomie et une forte capacité à piloter plusieurs projets de front avec des équipes pluridisciplinaires transverses.



Au plaisir d'échanger avec vous.



Isabelle



Mes compétences :

B2B

BtoB

Communication

Communication B2B

High tech

Informatique

Marketing

E-commerce