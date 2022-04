Isabelle MAMOUNE-VANDEKERKHOVEN

Ayant seize années d'expérience du management des Ressources Humaines, je suis actuellement Responsable Ressources Humaines France au sein de la Société Cision.



Précédemment Directrice des Ressources Humaines Europe au sein d'ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, une banque marocaine en pleine expansion et membre du Comité de Direction, j'étais notamment en charge de la définition et de la mise en œuvre de la politique salariale, de la politique de recrutement, y compris des cadres de direction, mais également de l'élaboration et du suivi du budget RH. Je supervisais la formation, ainsi que la gestion de la paie et l'administration du personnel.



J'ai également participé et géré divers projets structurants tels que la réorganisation de sites, l'extension des activités à divers sites en France et en Europe, ainsi que le changement de logiciel RH.



Très impliquée dans les réunions des IRP, j'ai également eu à gérer plusieurs plans sociaux au sein de la Société ILFORD IMAGING, ainsi que des dossiers contentieux jusqu'à représenter ma société aux prud'hommes.



Forte de mon adaptabilité et dotée d'une expérience de plus de 16 ans sur des fonctions ressources humaines très opérationnelles, et des structures à établissements multiples à l'international, je maîtrise parfaitement l'anglais et le néerlandais.



Domaines de compétence : Politique salariale, recrutement,animation des IRP, gestion de projet, gestion d’un service de 4 personnes, business plan, budget paie & RH.

Supervision formation, paie et administration du personnel.



Mes compétences :

Business

Business plan

Formation

IRP

Paie

Recrutement

Ressources humaines

Droit social

Communication

Management

Réseaux sociaux