Sébastien LAMBERT

Le goût de l'innovation comme moteur m'a permis de développer mes compétences sur différents marchés en plein essor. Par exemple, la veille Internet ou la recharge des appareils mobiles.

Mes expériences ont un même fil conducteur, à savoir découvrir des nouvelles technologies passionnantes, tout en les mettant au service des professionnels.



Aujourd'hui en charge du développement commercial des bornes Gidophone, mon but est de satisfaire les professionnels sur des demandes très variées : recherche d'innovation pour dynamiser un point de vente ou pour diffuser de la vidéo; volonté d'offrir de nouveaux services multimédias tout en collectant des données, etc. Pour tout cela, Gidophone apporte la bonne solution.



En outre, le marché mondial étant vaste, nous avons besoin de distributeurs locaux. Pour le coup, ma priorité est d'identifier des sociétés expérimentées et motivées, à même d'être en contact avec les acteurs du retail ou de l'événementiel par exemple, afin que tout le monde soit gagnant.



A ce jour, vu la demande croissante des professionnels et du grand public sur la recharge des appareils mobiles, les projets se concrétisent sur les 5 continents; aussi bien dans le retail, les centres commerciaux, l'événementiel, les grandes administrations, que les aéroports ou les gares, etc.



#telephoniemobile #innovation #événementiel #marketing #communication #digitalsignage



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Commercial

Vente